CHP'li dört belediye başkanının, akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

CHP'li dört belediye başkanının, akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babamın oğlu olsa işe almayan" sözlerine rağmen Seyhan, Selçuk, Menderes ve Menemen belediye başkanlarının akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı.

CHP'li dört belediye başkanının, akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

Sözcü gazetesinde "Kılıçdaroğlu ne dedi, onlar ne yapıyor" başlığıyla yayımlanan haberde Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ardından dört belediye başkanının daha yakınlarını işe aldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

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