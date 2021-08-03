CHP'li Ağbaba: "Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Ağbaba: "Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık"

CHP'li Ağbaba: 'Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunun yaşandığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunun yaşandığını bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

???????Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında her ay fark olduğunu aktaran Ağbaba, Türkiye'nin yüksek enflasyonda dünyada 13'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Ağbaba, "Bugün açıklanan yüzde 18,95'lik enflasyon ile son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık. Ayrıca temmuz ayı enflasyonu son 26 ayın en yüksek enflasyonu olurken, enflasyonumuz 21 aydır çift hanelerde." ifadesine yer verdi.

Son bir yılda ayçiçek yağının yüzde 60, tavuk ve margarinin yüzde 49, yumurtanın yüzde 27, ekmeğin ise en az yüzde 22 arttığına dikkati çeken Ağbaba, temel besin maddelerindeki artış oranının resmi enflasyon oranını geride bıraktığını, bu durumda halkın mutfağındaki enflasyonun resmi enflasyon oranından çok daha yüksek olduğunu savundu.

Türkiye'nin dünya genelinde 172 ülkeden daha yüksek enflasyona sahip olduğunu, Gana, Gambiya gibi Afrika ülkelerinin yüzde 8 ile Türkiye'den daha düşük enflasyon bulunduğunu öne süren Ağbaba, "Türkiye yüzde 19 ile de en yüksek faiz uygulayan 7'nci ülke. Bizden daha yüksek faiz uygulayan ülkeler ise Yemen, Surinam, Angola gibi ülkeler. Hem yüksek enflasyonda hem yüksek faizde bulunduğumuz lig, ekonomisi gelişmemiş, siyasi karmaşanın eksik olmadığı 3'üncü dünya ülkeleri." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Onur Akay Yıldız Tilbe Gülben Ergen
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Ağbaba: "Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:17:48. #1.15#

title