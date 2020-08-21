CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine CHP'den ilk yorum Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Altay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla "Güzel bir haber aldık, sevindik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfettiğimizi müjdelemesine CHP'den ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Güzel bir haber aldık, sevindik" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Altay şunları söyledi:

Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

ERDOĞAN MÜJDEYİ BÖYLE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi açıklarken "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" ifadelerini kullandı.