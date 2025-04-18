Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya kim, hangi takımlı? Chobani yerli mi, yabancı mı?

Fenerbahçe, Amerikan yoğurt şirketi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı için anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca, Fenerbahçe'ye yıllık 20 milyon euro ödenecek. Koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya bu büyük destekle gelir sağlayacak. Anlaşmanın detayları ve resmi duyurusu çok yakında yapılacak. Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya kimdir? Chobani yerli mi, yabancı mı?

CHOBANİ KURUCUSU HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Doğum: 26 Ekim 1972 (52 yaşında), Erzincan

Hamdi Ulukaya (d. 1972, İliç, Erzincan), Türk girişimci ve iş insanı. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur.

Erzincan'ın İliç ilçesinde süt hayvancılığı yapan bir aileye mensup olan Ulukaya, eğitiminin ilk dönemlerini Erzincan'da geçirdi. Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti ve 1997 yılında University of Albany'de eğitim görmeye başladı.

2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Fakat asıl başarısını, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak girdiği büyük riske borçludur. Yoğurt işinde tecrübesi olmamasına rağmen bir imparatorluk haline getirdiği Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu. ABD'de Yunan usulü olarak bilinen süzme yoğurdun rağbet görmesi sayesinde Yunan yoğurdunun ABD pazarındaki payı 2007'deki %1 seviyesinden 2013'te %50'nin üzerine çıktı. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young[5] tarafından 2013'te "Dünyada Yılın Girişimcisi" ilan edilen Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder oldu. Forbes'e göre serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolardır.