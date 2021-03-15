Chiliz (CHZ) Coin yorum: CHZ Coin Fiyatı Yükselir mi?

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Chiliz. CHZ coin,espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. CHZ anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafiği

Chiliz bugünkü fiyatı ₺4,87 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺30.964.075.461 TRY. Chiliz son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #30, piyasa değeri ₺27.016.452.464 TRY. Dolaşımdaki arz 5.547.664.720 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM: CHZ COİN NEDEN DÜŞÜYOR?

CHZ Coin düşüşün sebebini anlamak için öncelikle yükselişin arkasındaki sebeplere bakılması gerektiği görülüyor. Alexandre Dreyfus ve Altuğ Öztürk'ün ön planda olduğu Socios ve Chiliz ekosistemi, son dönemde hem ses getiren ortaklıklar hem de NFT sektörüne giriş ile ciddi bir patlama yaşadı.

Chiliz ile ortaklık imzalayan dünyaca ünlü takımlara birde e-spor kulüplerinin özellikle koronavirüs salgınının bitmesi ile beraber dallanıp budaklacağı beklentisi, fiyatı olumlu yönde etkiledi. CHZ fiyatının bu hareketinin arkasındaki en büyük neden ise NFT'ler oldu. Flow projesinin ABD'de NBA ile gerçekleştirdiğini şimdilikChiliz direkt olarak futbol kulüplerine özel kartlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyor

CHİLİZ (CHZ) COİN NEDİR?

Chiliz, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz, hayranlarının en sevdikleri spor takımlarını blockchain tabanlı etkileşimler yoluyla desteklemelerini sağlamak için tasarlanmış bir jetondur .

Socios.com platformu ayrıca, taraftarların destekledikleri takımlar için jetonize edilmiş oylama hakları satın almalarına izin vermeyi amaçlamaktadır. Futbol kulübü Juventus, Socios.com web sitesi aracılığıyla bir takım jetonu başlatan ilk kişi oldu. O zamandan beri, yüzden fazla farklı ekip platforma katıldı. Chilliz, futbol, ??basketbol ve e-spor takımları da dahil olmak üzere çok çeşitli spor dallarından rakiplerin ilgisini çekti.

Chiliz'in Kurucuları Kimlerdir?

Alexandre Dreyfus , hem Chiliz hem de Socios.com'un kurucusu ve CEO'sudur. Profesyonel portföyünde çok sayıda CEO pozisyonu bulunmaktadır. Dreyfus ayrıca, Avrupa çapında kullanılan bir şehir tur rehberi platformu olan Webcity'yi kurdu. İlk Fransız çevrimiçi poker platformu olan Winamax'ın yaratılmasında kurucu bir rol oynadı. Alexandre Dreyfus, 1995 yılında Liseli Jean Perrin'den mezun oldu.

Emma Diskin , Chiliz'de baş işletme görevlisidir. 2018'den beri şirkette ve iletişim direktörü pozisyonuyla başlayarak bir üst sıraya yükseldi. Profesyonel kariyeri, 1999 yılında Freud Communications'da hesap yöneticisi olarak başladı. O zamandan beri, Chiliz ve Socios.com'a katılmadan önce Daily Mail ve ITV gibi markaların çalışanıdır.

Max Rabinovitch , Chilliz ve Socios.com'un baş strateji sorumlusu. 2008 yılında Colorado Boulder Üniversitesi'nden güzel sanatlar ve psikoloji bölümlerinden mezun oldu. Rabinovitch'in mesleki deneyimi 2010 yılında Intersog'un baş metin yazarı olarak başladı. Bir yıl sonra ComboApp Inc.'in yaratıcı direktörü oldu. 2014'ten beri Rabinovitch ayrılmaz bir parçası oldu Chiliz ekibinin bir parçası.

Chiliz'i Benzersiz Yapan Nedir?

Chiliz ve Socios.com, blockchain teknolojisi ile spor dünyası arasında bir köprü kuran ilk platformlar olduğunu iddia ediyor. Chiliz, blockchain tabanlı belirteçler yayınlayarak, hayranların dünyanın her yerinden katılırken yatırımlarını güvende tutmalarını ve korumalarını sağlar.

Chiliz ve Socios.com, sporseverlerin tuttukları takımların yönetimine katılmalarına izin veriyor. Kullanıcılar, taraftar jetonları satın alarak oy haklarını güvence altına alır ve Socios.com'da ekipler tarafından açıklanan oylara katılır. Bu, Chiliz blok zinciri tarafından sunulan ademi merkeziyet özelliklerini daha da artırır.