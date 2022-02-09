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Chicago Fire, Shaqiri'yi kadrosuna kattı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Chicago Fire, Shaqiri'yi kadrosuna kattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.

Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon avro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Basel altyapısından yetişen Shaqiri, Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Xherdan Shaqiri, Chicago, Futbol, Lyon, Spor, Haberler

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