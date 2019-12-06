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Chelsea'ye CAS'tan müjdeli haber! Transfer yasağı kalktı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Chelsea'nin transfer yasağını kaldırdı. Böylelikle İngiliz ekibinin Ocak ayı için transfer tahtası açılmış oldu.

06.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00
Chelsea'ye CAS'tan müjdeli haber! Transfer yasağı kalktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.

2019'un Şubat ayında başlayan cezası sebebiyle yaz dönemini transfer yapamadan geçiren mavilere CAS'tan müjdeli geldi.

YASAK RESMEN KALKTI

CAS, Chelsea'nin transfer yasağına ilişkin yaptığı itirazın kabul edildiğini ve cezanın yarı yarıya indirildiğini açıkladı. Buna göre Londra ekibi, devre arası transfer döneminde istediği oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Chelsea'ye CAS'tan müjdeli haber! Transfer yasağı kalktı
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