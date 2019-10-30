Chelsea ve Manchester United'ın Kıyasıya Lig Kupası Kapışması

30.10.2019 18:07

2012-13 sezonunda Lig Kupası 4. Turu'nda karşılaşan Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele futbolseverlere müthiş bir heyecan yaşattı. Stamford Bridge'deki karşılaşmada United üç defa öne geçmesine rağmen Chelsea maça dönmeyi başardı. 90+3'te Hazard'ın penaltısı maça uzatmalara götürünce, Chelsea rakibine darbeyi bu sürede iki gol atarak vurdu ve bir sonraki tura adını yazdıran ekip oldu.