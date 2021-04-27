Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı

Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid, İspanya'da ağırladığı İngiliz rakibi Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid, İspanya'da ağırladığı İngiliz rakibi Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. 

Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 14'üncü dakikasında Chelsea Pulusic'in golüyle öne geçerken, Real Madrid 29'uncu dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, ilk maçta aldığı beraberlikle avantajı ele geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde rövanş mücadelesi ise 5 Mayıs'ta Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 00:02:11. #1.16#

title