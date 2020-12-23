Chelsea'nin Arsenal'a Deplasmanda Attığı En İyi Goller
23.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:17
Chelsea yıllar boyunca Arsenal'a bir çok gol attı. Sizler için Chelsea'nin Arsenal'a deplasmanda attığı en iyi golleri derledik, Fernando Torres ve Didier Drogba'nın yer aldığı listeye gelin göz atalım.
Chelsea yıllar boyunca Arsenal'a bir çok gol attı. Sizler için Chelsea'nin Arsenal'a deplasmanda attığı en iyi golleri derledik, Fernando Torres ve Didier Drogba'nın yer aldığı listeye gelin göz atalım.
Kaynak: Dugout