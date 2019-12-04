Chelsea'nin 8-0'lık Aston Villa Zaferi

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

2012-13 Premier Lig sezonunda Chelsea sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip henüz ilk yarıda Fernando Torres, David Luiz ve Branislav Ivanovic'in golleriyle rakibinin gardını indirdi. İkinci yarıda Lampard, Ramires (2) ve Hazard'ın golleriyle 8-0'lık galibiyete ulaşan Chelsea, rakibini adeta sahadan sildi.