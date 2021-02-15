Chelsea - Newcastle maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Newcastle hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı şifresiz mi
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Chelsea - Newcastle maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Newcastle hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı şifresiz mi

15.02.2021 15:18 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:22
Chelsea - Newcastle maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Newcastle hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı şifresiz mi

İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea - Newcastle maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de büyük önem taşıyan maçta Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda, hakemi kim?Chelsea - Newcastle maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

CHELSEA - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Newcastle, a maçı 15 02 2021 Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

CHELSEA - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Newcastle maçı, S Sport Plus, S Sport Plus,kanalarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA - NEWCASTLE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Chelsea - Newcastle maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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