Chelsea - Newcastle maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Newcastle hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı şifresiz mi

İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea - Newcastle maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta?