Chelsea, Lampard'ın yerine Thomas Tuchel ile anlaştı

Alınan başarısız sonuçlar sonrası geçtiğimiz günlerde Frank Lampard ile yollarını ayıran Chelsea, son olarak PSG'de görev alan Alman teknik adam Thomas Tuchel'i takımın başına getirdi. Tuchel böylece, Londra ekibinde 10 yılda 9. teknik direktör oldu.