Chelsea, Koulibaly İçin Napoli'ye 95 Milyon Euro Teklif Etmeye Hazırlanıyor

Napoli'den Chelsea'ye geçen İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, transferde ilk hedefini olarak eski öğrencisi Kalidou Koulibaly olarak belirledi.

İtalyan basınının haberine göre Chelsea, Kalidou Koulibaly için Napoli'ye 95 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki Senegalli stoper, tarihin en pahalı defans futbolcusu olacak.

PARA ARTI DAVID LUIZ

Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Chelsea'den David Luiz'i istediği ve Koulibaly'nin bonservisi ile birlikte Luiz takasının da gerçekleşebileceği belirtildi.

4 senedir Napoli forması giyen Senegalli defans oyuncusu, Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans göstermişti. Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 45 maça çıkarken 5 gol atmayı başarmıştı.