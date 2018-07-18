Chelsea, Koulibaly İçin Napoli'ye 95 Milyon Euro Teklif Etmeye Hazırlanıyor
Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Napoli'den eski öğrencisi Kolidou Koulibaly'i transfer etmek için sınırları zorluyor. Chelsea, yıldız futbolcu için 95 milyon teklif etmeye hazırlanıyor.
Napoli'den Chelsea'ye geçen İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, transferde ilk hedefini olarak eski öğrencisi Kalidou Koulibaly olarak belirledi.
İtalyan basınının haberine göre Chelsea, Kalidou Koulibaly için Napoli'ye 95 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki Senegalli stoper, tarihin en pahalı defans futbolcusu olacak.
PARA ARTI DAVID LUIZ
Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Chelsea'den David Luiz'i istediği ve Koulibaly'nin bonservisi ile birlikte Luiz takasının da gerçekleşebileceği belirtildi.
4 senedir Napoli forması giyen Senegalli defans oyuncusu, Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans göstermişti. Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 45 maça çıkarken 5 gol atmayı başarmıştı.