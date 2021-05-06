Devler Ligi'nde finale Chelsea'nin yükselmesiyle Türk kulüplerinin Avrupa'daki yeri tehlikeye girdi
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Devler Ligi'nde finale Chelsea'nin yükselmesiyle Türk kulüplerinin Avrupa'daki yeri tehlikeye girdi

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Real Madrid'i eleyip finale yükselen Chelsea'nin, kendi ligindeki konumunu kaybetmesi halinde Türk takımları için tehlike çanları çalacak. Puan sistemine göre Şampiyonlar Ligi'ni alan takımın kendi liginde de Devler Ligi biletini alabilecek pozisyonda olması gerekiyor. Şu anda Chelsea 61 puanla 4. sırada, arkasındaki West Ham 58 puanda. Chelsea'nin ligde 4 maçı var ve bunlar City, Arsenal, Leicester ve Aston Villa'ya karşı. Chelsea, ligi ilk 4'te bitirirse Türkiye için bir sorun olmayacak.

Dün akşam Chelsea'nin Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazanırsa Türkiye'nin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi Grupları'na katılmak için eleme oynamak zorunda kalabilir. İngiltere Premier Lig'de 4. sırada bulunan Chelsea'nin konumunu kaybetmesi halinde Türk takımları için tehlike çanları çalacak.

PUAN SİSTEMİ ZORA SOKUYOR

Puan sistemine göre Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alan takımın kendi liginde de Şampiyonlar Ligi biletini alabilecek bir pozisyonda olması gerekiyor. Aksi durumda Chelsea İngiltere'den bilet almadan Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanı ile turnuvaya katılacak. Bunun sonucunda Türkiye şampiyonu da eleme oynamak zorunda kalabilir.

Chelsea, İngiltere Ligi'ni ilk 4 içinde bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek

KULÜPLERİN BAŞARISIZLIĞI

Son yıllarda Türkiye Süper Ligi kulüpleri Avrupa'da kayda değer bir başarı gösteremedi. Türk kulüpleri kalibre olarak kendinden düşük takımlara elenerek Avrupa katsayı sisteminde kendini ateşe attı. Şampiyon takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti.

Devler Ligi'nde finale Chelsea'nin yükselmesiyle Türk kulüplerinin Avrupa'daki yeri tehlikeye girdi
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