Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bakmadılar

Romelu Lukaku'nun yaptığı açıklamalar, Chelsea'deki akıbetini tehlikeye attı. Tuchel'in sistemini beğenmeyen ve Inter'e dönmek istediğini açıkça ifade eden Lukaku, Liverpool maçının kadrosuna alınmadı.

LUKAKU NELER DEDİ?

Belçikalı golcü, "Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım. Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim. Italya'ya ve Inter'e aşığım. Bu dönüş, halen iyi bir futbolcuyken olacak" dedi.

KADROYA ALMADI

Lukaku'yu Liverpool maçının kadrosuna almayan Thomas Tuchel, "Antrenman, antrenman, antrenman. Maç, maç, maç. Uyku, uyku, uyku. İyi beslenme, bolca su içme. Antrenman, antrenman, antrenman. Maç, maç, maç. Ve basına röportaj vermeme" ifadelerini kullandı.

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