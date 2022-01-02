Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bakmadılar - Haberler Spor
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Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bakmadılar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Teknik direktör Tuchel'in taktiğini eleştiren ve eski takımı Inter'e göz kırpan Romelu Lukaku'nun ikinci Chelsea dönemi kısa sürecek gibi. Bonservisine 115 milyon euro verilen Lukaku, Liverpool maçının kadrosuna alınmadı.

Romelu Lukaku'nun yaptığı açıklamalar, Chelsea'deki akıbetini tehlikeye attı. Tuchel'in sistemini beğenmeyen ve Inter'e dönmek istediğini açıkça ifade eden Lukaku, Liverpool maçının kadrosuna alınmadı.

Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bakmadılar

LUKAKU NELER DEDİ?

Belçikalı golcü, "Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım. Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim. Italya'ya ve Inter'e aşığım. Bu dönüş, halen iyi bir futbolcuyken olacak" dedi.

KADROYA ALMADI

Lukaku'yu Liverpool maçının kadrosuna almayan Thomas Tuchel, "Antrenman, antrenman, antrenman. Maç, maç, maç. Uyku, uyku, uyku. İyi beslenme, bolca su içme. Antrenman, antrenman, antrenman. Maç, maç, maç. Ve basına röportaj vermeme" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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