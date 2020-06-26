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Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı

Timo Werner transferiyle adından söz ettiren Chelsea'nin ikinci hamlesi dikkat çekti. İngiliz devi, takımda son yedi yılda sadece dört kez forma giyen Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile bir yıllık sözleşme yeniledi.

26.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:16

Chelsea, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'de Manchester City'yi 2-1 mağlup eden Mavilerin son hamlesi dikkat çekti. Chelsea'de sakatlıklar nedeniyle son yedi senede sadece dört maça çıkan ve kariyerinde yaklaşık 1000 gün sakat kalan Marco Van Ginkel bir yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

SÜREKLİ KİRALANDI

Chelsea'ye 2013 yılında Vitesse'den transfer olan Van Ginkel, yedi yılda üç farklı takıma kiralandı. İlk olarak 2014'te İtalyan devi AC Milan'a kiralanan Hollandalı milli oyuncu, daha sonra sırasıyla Stoke City ve PSV'de kiralık oynadı. Son olarak iki dönem arka arkaya kiralık oynadığı PSV'de ligde 149 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Eredivisie'de 47 gol ve 25 asist performansı sergiledi.

"ÖNEMLİ BİR ŞEY"

Transferi sonrasında açıklamalarda bulunan Van Ginkel, sözleşmenin önemine dikkat çekti. Hollanda basınına konuşan oyuncu "Bir kulübün uzun süredir sakat olan bir oyuncuyla sözleşme imzalaması önemli bir şey. Öncelikle Chelsea 23 yaş altı takımında sahalara dönmeyi bekliyorum" sözlerini kullandı.

ALMAN YILDIZLA TRANSFERE BAŞLAMIŞTI

Pandemi arasından sonra transfere hızlı başlayan Chelsea, bu dönemde yaptığı ilk transferde RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyerekkadrosuna katmıştı.

Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
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