Chelsea konuşulurken Atletico Madrid araya girdi! Szalai için resmi ilgi mektubu gönderdiler

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai için çıkan söylentiler ciddiyete bindi. Başarılı stoper için Chelsea'nin hamle yaptığı konuşuluyordu. Szalai'yi gözleyen İspanyol ekibi Atletico Madrid oyuncuyu kaptırmak istemiyor.

RESMİ İLGİ MEKTUBU

Atletico Madrid'in, Szalai için resmi ilgi mektubu gönderdiği aktarıldı. Fenerbahçe, 20 milyon euronun altında bir satış düşünmüyor.

"DEĞERİNİ BULAN GİTSİN"

Fenerbahçe, satış için katı değil. Değerini bulan futbolcuların satılmasından yana karar alındı. Bu konuda Ozan Tufan büyük pişmanlık yaşatmıştı.

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