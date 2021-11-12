Chelsea konuşulurken Atletico Madrid araya girdi! Szalai için resmi ilgi mektubu gönderdiler
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Attila Szalai'nin Chelsea kıskacında olduğu konuşulurken Atletico Madrid'den hamle geldi. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai için çıkan söylentiler ciddiyete bindi. Başarılı stoper için Chelsea'nin hamle yaptığı konuşuluyordu. Szalai'yi gözleyen İspanyol ekibi Atletico Madrid oyuncuyu kaptırmak istemiyor.
RESMİ İLGİ MEKTUBU
Atletico Madrid'in, Szalai için resmi ilgi mektubu gönderdiği aktarıldı. Fenerbahçe, 20 milyon euronun altında bir satış düşünmüyor.
"DEĞERİNİ BULAN GİTSİN"
Fenerbahçe, satış için katı değil. Değerini bulan futbolcuların satılmasından yana karar alındı. Bu konuda Ozan Tufan büyük pişmanlık yaşatmıştı.
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