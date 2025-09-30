Haberler

Chelsea Benfica hangi kanalda? Chelsea Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Chelsea Benfica Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Chelsea Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Chelsea Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Benfica maçı yayın bilgisi!

Chelsea Benfica maçı hangi kanalda? Chelsea Benfica Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Chelsea Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Chelsea Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Benfica maçı yayın bilgisi haberimizde...

CHELSEA BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Benfica maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Chelsea Benfica maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

CHELSEA BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Benfica maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
