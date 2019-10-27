Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi

27.10.2019 10:34

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.