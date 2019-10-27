Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.

27.10.2019 10:34
Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et