Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi
Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.
Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.