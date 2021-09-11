Chanthu Tayfunu Tayvan'a doğru ilerliyor - Haberler
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Chanthu Tayfunu Tayvan'a doğru ilerliyor

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Chanthu Tayfunu Tayvan'a doğru ilerliyor

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Tayvan'a doğru ilerlediği bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Tayvan'a doğru ilerlediği bildirildi.

Tayvan Hava Durumu Bürosu, Chanthu Tayfunu'nun Tayvan'a doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Tayfunun karayı geçeceği tahmin edilirken doğu kıyısını etkisi altına alacağı kaydedildi.

Büro, Filipinler sularını geçen Chanthu Tayfunu'nun dün gece geç saatlerde Tayvan'a doğru ilerlemesinin ardından Ada'nın güney yarısı için uyarıda bulundu.

Tayvanlı ve Filipinli hava durumu yetkililerinin yaptığı tahminlere göre, tayfunun pazar günü Ada'nın doğu kıyısına geçmesi ve şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Chanthu Tayfunu Tayvan'a doğru ilerliyor - Haberler
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