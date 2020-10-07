Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi
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Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi

07.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:40

Fenerbahçe'de geçirdiği günleri anlatan Cezayirli golcü futbolcu İslam Slimani, sarı lacivertli kulüpteki macerasını kabus olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak tamamlayan ve bu sezon Leicester City'de kalan Islam Slimani, France Football'dan Nabil Djellit'e özel bir röportaj verdi. Röportajında Cezayir Milli Takımı, kişisel futbol kariyeri hakkında konuşan Slimani; Fenerbahçe'de geçirdiği süre hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de çok büyük sorunlar yaşadığının altını çizen Slimani, "Fenerbahçe'de kariyerimin en golcü sezonlarından birini geçiriyordum ancak Fenerbahçe beni gönderdi. Türkiye'de çok sorun yaşadım, bu sadece futbol meselesi de değildi. Sezonun ikinci yarısında (2018-2019) yaşadıklarım spor dışı bir olay haline geldi. Fenerbahçe'de takımın sorumluları, benim yanıma geldi ve "Sen bu takımda kiralık futbolcusu ve artık en iyi olsan bile oynamıyorsun" dediler. Yassine Benzia ile grup antrenmanı yapmamıa bile izin vermediler, bu büyük bir saçmalıktı" dedi.

"SAKİN KALMAYA ÇALIŞTIM"

Fenerbahçe'de yaşadığı "kabusa" rağmen sakin kaldığını ifade eden Slimani, "Olgun bir kişilik olduğum için sakin kaldım ancak açıkcası Fenerbahçe maceram bir kabusa dönüştü. En kötü dönemimde Cezayir Milli Takımı'na gittim; çünkü teknik patron Djemal Belmadi benim neler yapabileceğimi ve özelliklerimi çok iyi biliyordu. Fenerbahçe'de yaşadığım karmaşık durum, Djemal'in telefonuyla bana umut oldu" şeklinde konuştu.

"OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU"

Birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Riyah Mahrez olduğunun altını çizen Slimani, "Kariyerimde birçok futbolcuyla beraber oynadım ama Leicester'da ve Cezayir Millli Takımı'ndan arkadaşım Riyad Mahrez'i "birlikte oynadığım en iyi oyuncu" olarak gösterebilirim. Mahrez, bir topla her şeyi yapabilir; sadece kendisine güvenmesini sağlamalısınız" ifadelerini kullandı.

Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi
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