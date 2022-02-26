Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu - Haberler

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Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş maçında yaşananlar sebebiyle toplam 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Antalyaspor karşılaşmasını yerinden takip edemedi. Stadın önüne çadır kurduran Murat Sancak, karşılaşmayı buradan izledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadır içerisinde maçı izlemeye başladı.

Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, maçı çadırda izledi

ÇADIR KURDURDU

Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Başkan Sancak'ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izledi.

Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, maçı çadırda izledi

MURAT SANCAK MASKESİ TAKTILAR

Murat Sancak maskesi takan taraftarlar, Başkan Sancak'ın maçı izleyeceği çadır önüne gelerek yoğun ilgi gösterdi. Murat Sancak maskesi takan taraftarlar Başkan Sancak ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Haberler

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