Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadır içerisinde maçı izlemeye başladı.

ÇADIR KURDURDU

Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Başkan Sancak'ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izledi.

MURAT SANCAK MASKESİ TAKTILAR

Murat Sancak maskesi takan taraftarlar, Başkan Sancak'ın maçı izleyeceği çadır önüne gelerek yoğun ilgi gösterdi. Murat Sancak maskesi takan taraftarlar Başkan Sancak ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.