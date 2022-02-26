Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş maçında yaşananlar sebebiyle toplam 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Antalyaspor karşılaşmasını yerinden takip edemedi. Stadın önüne çadır kurduran Murat Sancak, karşılaşmayı buradan izledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadır içerisinde maçı izlemeye başladı.
ÇADIR KURDURDU
Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Başkan Sancak'ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izledi.
MURAT SANCAK MASKESİ TAKTILAR
Murat Sancak maskesi takan taraftarlar, Başkan Sancak'ın maçı izleyeceği çadır önüne gelerek yoğun ilgi gösterdi. Murat Sancak maskesi takan taraftarlar Başkan Sancak ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.