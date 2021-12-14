Cezaevi futbol turnuvası sona erdi, şampiyon 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Gümüş adına düzenlenen futbol turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Diyarbakır'da 2018 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Gümüş adına düzenlenen futbol turnuvası pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra başladı. 6 Kasım'da başlayan turnuvaya Açık ve Kapalı Cezaevinden 18 takım katıldı. Final maçında şampiyonluğa uzanan taraf Açık Ceza İnfaz Kurumununu 7-4 yenen 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu.

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen futbol turnuvalarına yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle ara verdiklerini söyleyen 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Anıl Beceren, bu süreç boyunca ceza infaz kurumu personellerinin pek çok sosyal ve kültürel aktiviteden uzak kaldığını belirtti. Beceren, "Hem moral ve motivasyon adına hem de personellerin bütünleşmesi anlamında çok önemli bir turnuva oldu. Böyle güzel ve anlamlı bir turnuvada ceza infaz kurumumuzun şampiyon olması da ayrıca beni gururlandırdı. Turnuvaya katılım gösteren ve destekleyen tüm ceza infaz kurumu personellerimize, idarecilerimize ve savcılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR