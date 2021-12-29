Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Aralık Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? - Haberler
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Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Aralık Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Aralık Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?
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Altın yatırımcılarının gözü, piyasalarda. İnişli çıkışlı günlerden geçen altın sürekli rakam değiştiriyor. Peki altında son durum ne? 29 Aralık Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Altın yükselir mi? soruları vatandaşların yakından takip ettiği bir konu. Altın fiyatlarındaki son fiyatlar haberimizde.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti. Peki 29 Aralık altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Altın yükselir mi? detaylar haberimizde.

ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN NE KADAR?

29 Aralık 10:14 itibarı ile

22 Ayar Altın Alış: 641,08 Satış: 671,71

ALTIN (TL/GR ) Alış: 701,55 Satış: 701,70

Çeyrek Altın Alış: 1.136,00 Satış: 1.185,00

Yarım Altın Alış: 2.272,00 Satış: 2.375,00

Cumhuriyet Altını Alış: 4.551,00 Satış: 4.726,00

Reşat Altını Alış: 4.583,47 Satış: 4.758,95

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