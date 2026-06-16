Yüksekova'da tarımsal devrim: Dilimli Barajı'nın suyu köylere ulaşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal üretimi şahlandıracak ve bölge ekonomisine can suyu verecek olan "Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi Yapım İşi" kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) koordinesinde yürütülen ve toplam yatırım bedeli 535 milyon lira olan dev proje, Yüksekova tarihinin tarım alanındaki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında, Dilimli Barajı'ndan alınan suyun tarım arazilerine ulaştırılması için ana hatlardan köylere doğru hummalı bir boru döşeme mesaisi yürütülüyor. Ekiplerin baraj aksından başlayarak sırasıyla köy içlerine kadar ulaştırdığı modern kapalı sistem sulama boruları, yıllardır suya hasret topraklarını işleyen bölge çiftçileri tarafından büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılanıyor.

Bin 395 hektarlık muazzam bir tarım alanını modern sulama altyapısına kavuşturacak olan proje, bölgede geleneksel tarımdan yüksek verimli endüstriyel tarıma geçişin de kapısını aralayacak. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı ve boru döşeme heyecanına ortak olan çiftçilerle bir araya geldi. Toprakla suyun buluşmasının Yüksekova için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Geçirgen, projenin tamamlanmasıyla beraber ilçede ürün çeşitliliğinin artacağını ve verimliliğin katlanacağını ifade etti. Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Bugün Yüksekova'mızın tarım tarihi için adeta bir milada şahitlik ediyoruz. Yıllardır özlemle beklediğimiz, topraklarımızın bereketini katlayacak 535 milyon liralık bu devasa yatırım, hamdolsun ki köylerimize kadar uzanan borularla somut bir altyapıya dönüşüyor. Dilimli Barajı'nın can suyu, modern sulama sistemleriyle 1.395 hektar arazimizi yeşertecek. Bu proje sadece bir sulama kanalı işi değil; Yüksekova çiftçisinin emeğinin değer bulması, göçün önlenmesi ve bölge ekonomisinin şahlanması demektir. Artık çiftçimiz 'kuraklık olacak mı, ürünüm tarlada kalacak mı?' endişesi taşımadan, geleceğe güvenle bakarak üretecek. İnşallah bu hatların tamamlanmasıyla beraber topraklarımızın verimi katlanacak. Bu tarihi yatırımın ilçemize kazandırılmasında, projenin her aşamasını yakından takip eden ve büyük destekleri olan eski Hakkari Valimiz ve şimdi Bakan Yardımcımız Ali Çelik'e, Yüksekova Kaymakamımıza ve emeği geçen tüm yetkililerimize, DSİ çalışanlarımıza şahsım ve Yüksekova çiftçileri adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm çiftçilerimize bolluk, bereket ve hayırlı tarım yılları diliyorum" dedi.

Projeyle birlikte arazileri ilk kez modern sulama imkanına kavuşacak olan yöre çiftçileri de köylerine kadar gelen su borularını büyük bir mutlulukla karşıladı. Yıllardır su yetersizliği nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını belirten bölge üreticileri, "Biz yıllardır sadece yağmur suyuna ya da kendi imkanlarımızla taşıdığımız sulara bel bağlıyorduk. Çoğu zaman kuraklık yüzünden ektiğimiz ürün kuruyor, emeğimiz heba oluyordu. Kapımızın önüne kadar bu dev boruların geldiğini görmek, bizim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bu borular sadece su taşımıyor, buraya bizim geleceğimizi, çocuklarımızın rızkını taşıyor. Su demek hayat demek, bereket demek. Artık sadece buğday, arpa değil; sulama isteyen her türlü sebzeyi, meyveyi, yem bitkisini de rahatlıkla ekebileceğiz. Toprağımıza can geldi, yüzümüz güldü. Bizlerin sesini duyan, bu topraklara bu bereketi getiren eski Hakkari Valimiz ve şimdi Bakan Yardımcımız Ali Çelik'e, Yüksekova Kaymakamımıza ve tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu sene tarlamıza çok daha büyük bir umutla ve heyecanla gireceğiz" diye konuştu.

Yüksekova'ya bereket getirecek projenin, planlanan takvim doğrultusunda etap etap diğer köylere de ulaştırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı