Haberler

Yüksekova'da "Planlı Tarımsal Üretim" için saha kontrolleri sürdürülüyor

Yüksekova'da 'Planlı Tarımsal Üretim' için saha kontrolleri sürdürülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın planlı üretim modeli kapsamında ekili arazilerde denetimler devam ediyor. Ekipler, çiftçilerin beyanları ile fiili ekilişleri karşılaştırarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan "Temel ve Planlı Üretim" saha denetimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı yeni üretim modeli kapsamında, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekili arazilerde denetim ve incelemelerini sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan koordinesinde sahaya çıkan teknik ekipler, köyleri tek tek ziyaret ederek çiftçilerin beyan ettiği ürünler ile tarlalardaki fiili ekiliş durumlarını karşılaştırıyor. Çalışmalar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinin güncelliği kontrol edilirken, ürünlerin gelişim durumları, hastalık ve zararlı riskleri de yerinde incelenerek kayıt altına alınıyor.

İlçe Müdürü Murat İnan, tarımda planlı üretime geçilmesinin gıda arz güvenliği ve su kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ekiplerin ilçe genelinde kesintisiz bir çalışma yürüttüğünü belirten İnan, "Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda ilçemizde planlı ve temel üretim modelinin sahaya tam anlamıyla yansıması için çalışmalarımız sürüyor. Teknik personellerimiz arazileri yerinde inceleyerek üreticilerimize rehberlik ediyor. Amacımız, toprak analizi ve bölge ekolojisine uygun doğru ürün desenini belirleyerek çiftçilerimizin birim alandan en yüksek verimi almasını sağlamak. Hem gıda arzımızı güvence altına alıyor hem de üreticimizi doğru yöntemlerle destekliyoruz. Sürece katkı sunan tüm çiftçilerimize ve sahada özveriyle çalışan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

İlk 2 madde kabul edildi! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

501 askerin cenazesini aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Trump, dünya kupası finaline katılacak

Futbolseverler merakla bekliyordu! Trump'tan dünya kupası kararı
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü