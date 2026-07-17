Yüksekova'da 'Planlı Tarımsal Üretim' için saha kontrolleri sürdürülüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan "Temel ve Planlı Üretim" saha denetimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı yeni üretim modeli kapsamında, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekili arazilerde denetim ve incelemelerini sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan koordinesinde sahaya çıkan teknik ekipler, köyleri tek tek ziyaret ederek çiftçilerin beyan ettiği ürünler ile tarlalardaki fiili ekiliş durumlarını karşılaştırıyor. Çalışmalar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinin güncelliği kontrol edilirken, ürünlerin gelişim durumları, hastalık ve zararlı riskleri de yerinde incelenerek kayıt altına alınıyor.

İlçe Müdürü Murat İnan, tarımda planlı üretime geçilmesinin gıda arz güvenliği ve su kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ekiplerin ilçe genelinde kesintisiz bir çalışma yürüttüğünü belirten İnan, "Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda ilçemizde planlı ve temel üretim modelinin sahaya tam anlamıyla yansıması için çalışmalarımız sürüyor. Teknik personellerimiz arazileri yerinde inceleyerek üreticilerimize rehberlik ediyor. Amacımız, toprak analizi ve bölge ekolojisine uygun doğru ürün desenini belirleyerek çiftçilerimizin birim alandan en yüksek verimi almasını sağlamak. Hem gıda arzımızı güvence altına alıyor hem de üreticimizi doğru yöntemlerle destekliyoruz. Sürece katkı sunan tüm çiftçilerimize ve sahada özveriyle çalışan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı