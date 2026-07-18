Yüksekova'da sera ve bahçelerde denetim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sera ve bahçelerde bitki gelişimi ile hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirdi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, teknik personeller ilçe genelindeki sera ve tarım bahçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, üretim alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen bitki gelişimi takip edilerek, hastalık ve zararlılara karşı kontroller yapıldı. Ekipler ayrıca üreticilerin talepleri doğrultusunda zarar ziyan tespit çalışmalarını da sürdürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla sahada yürütülen denetim ve rehberlik faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı