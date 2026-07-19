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Yüksekova'da hız kesmeyen sağlık mesaisi: Şarbon aşılama çalışmaları sürüyor

Yüksekova'da hız kesmeyen sağlık mesaisi: Şarbon aşılama çalışmaları sürüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, üreticilerin mağduriyetini önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla başlatılan şarbon aşılama çalışmaları, hafta sonu da dahil olmak üzere aralıksız devam ediyor. Ekipler, ilçenin tüm yerleşim yerlerine ulaşarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla başlatılan şarbon aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması adına sağlık taraması ve aşılama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Hafta sonu da dahil olmak üzere mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olan veteriner hekim ve teknik personel, ilçenin en uç noktalarındaki yerleşim yerlerine kadar ulaşarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları şarbona karşı aşılıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde yürütülen koordineli çalışmalarda, hastalık risklerinin önüne geçilmesi ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve aşılama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde hayvancılık, hem bölge ekonomimiz hem de vatandaşlarımızın geçim kaynakları açısından hayati bir öneme sahiptir. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak en temel gayemiz, yetiştiricilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmaması, emeklerinin zayi edilmemesi ve hayvan sağlığının en üst düzeyde korunmasıdır. Bu doğrultuda başlattığımız sağlık taramaları kapsamında, ekiplerimizle birlikte hafta sonu mesaisi de dahil olmak üzere gece gündüz demeden, coğrafi şart gözetmeksizin Yüksekova'nın her noktasına ulaşıyoruz. Şarbon aşılama çalışmalarımızla salgınların önüne geçerken, üreticilerimizin de geleceğe güvenle bakmasını sağlıyoruz. Sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor; üreticilerimize bereketli ve sağlıklı bir sezon diliyorum. Devletimizin tüm imkanlarıyla yetiştiricimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ekiplerin ilçe genelindeki tüm mahalle ve köy statüsündeki yerleşim yerlerinde tarama ve aşılama programını eksiksiz tamamlamak için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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