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Yüksekova'da hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Yüksekova'da hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor
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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvan işletmelerinde aşılama ve kimliklendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hayvanlar salgın hastalıklara karşı aşılanırken, küpeleme işlemiyle kayıt altına alınıyor.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe genelindeki yetiştiricileri ziyaret eden teknik ekipler, küçükbaş hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında hayvanlar salgın ve enfeksiyon riskine karşı aşılanırken, kimliklendirme işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

Saha çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla küpeleme işlemi yaparken, yetiştiricilere de hayvan sağlığı, bakım ve koruyucu hekimlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

İlçe genelinde belirlenen program doğrultusunda yürütülen çalışmaların; hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi amacıyla kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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