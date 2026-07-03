Yozgat'ta geleneksel halı yıkama mesaisi başladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kayalar köyünde vatandaşların geleneksel yöntemlerle halı yıkama mesaisi başladı.

Yaz aylarında evlerindeki halı, kilim ve yollukları traktörlere ya da sırtlarına yükleyen köy sakinleri, köy meydanındaki dağlardan gelen buz gibi doğal kaynak suyunun aktığı çeşmenin yolunu tutuyor. Toz veya sıvı deterjanların tercih edildiği yıkama işleminde, aileler halıları büyük bir titizlikle fırçalıyor. Mineral yönünden zengin doğal su halıların renklerini canlı tutarken, derinlemesine temizlik sağlıyor. Durulanıp sudan çıkarılan ve kurutulan halılar kullanıma hazır hale geliyor.

Köy sakinlerinden Abdullah Duran, "Halı yıkamalarımız başladı. Havaların ısınmasıyla traktörümüzle buraya geldik, halılarımızı yıkamaya başladık. Eski usule göre temizliklerimizi yapıyoruz, pikniğimizi yapıyoruz. Hanımlara yardım ediyoruz. Sonrasında kurutacağız, halıları sereceğiz. Doğal yöntemlerimizle bu işleri beceriyoruz. Halılarımızı deterjanla güzelce yıkadık, traktöre yükleyeceğiz. Kuruttuktan sonra evimize götüreceğiz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı