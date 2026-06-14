Haberler

Dolu ve sel vurdu, hasada günler kala arpa tarlaları zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk ve Arifeoğlu köyünde etkili olan dolu yağışı ve sel, arpa tarlaları başta olmak üzere tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Köy muhtarı, arazilerin yarısında yüzde yüz zarar olduğunu belirtirken, içme suyu deposuna sel suları doldu. Yozgat Valiliği hasar tespit çalışmalarını başlattı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk ve Arifeoğlu köyünde etkili olan dolu yağışı ve sel, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Hasadına yaklaşık 15 gün kalan arpa tarlaları dolunun etkisiyle zarar görürken, köyde bazı noktalarda da maddi hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve beraberindeki sel suları Buruncuk ve Arifeoğlu köyünde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ekili tarım arazilerinde bahçe ve meyve ağaçlarında ciddi zarar oluşurken, çiftçilerin büyük emek verdiği arpa tarlaları dolu altında kaldı. Yağış nedeniyle köy içerisindeki bazı alanlarda da hasar meydana geldi.

"Arazilerimizin yarısında yüzde yüz zarar var"

Buruncuk Köyü Muhtarı Ziya Şirin, yaşanan afetin köy halkını derinden etkilediğini belirterek, "Dün saat 6 civarlarında bir felaket yaşadık. Allah, bunun beterinden saklasın. Arazilerimizin yüzde ellisinde yüzde yüz zarar var, kalan kısmında da çeşitli oranlarda zarar oluştu. Bu sene yağışlar nedeniyle mahsullerimiz çok güzeldi. Köylünün eline bu yıl iyi bir ürün geçecekti ancak nasip olmadı. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok" dedi.

"İçme suyu depomuza sel suları doldu"

Sel sularının yalnızca tarım arazilerine değil, köy altyapısına da zarar verdiğini ifade eden muhtar, "Özellikle köyümüzün içme suyunun sağlandığı su depomuzun bulunduğu bölgeye yukarıdan gelen sel suları doldu. Şu anda kuyunun içerisindeki suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Köyümüzde birkaç noktada daha hasar var. Ben hayatımda ilk defa böyle bir afet gördüm" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan dolu ve sel afetinin ardından Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, sel ve tarımsal zarar ihbarlarının ardından koordineli bir çalışma başlatıldığı belirtildi. Uzman ekiplerin, tarım arazilerindeki zarar oranlarını belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Büyük arbede! Meclis'e yürüyen öğretmenlere polis müdahale etti