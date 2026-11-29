Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" Projesi kapsamında, kentin önemli değerlerinden biri olan Muhammediye gülünün coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla başvuru dosyası hazırlandı.

Diyarbakır'ın sahip olduğu yerel ve tarihi değerleri korumak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve şehrin tarımsal potansiyelini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Muhammediye gülünün Diyarbakır ile özdeşleşen önemli bir değer olarak tescillenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda coğrafi işaret başvurusu için gerekli bilgi, belge ve teknik raporların hazırlanma sürecinde sona gelindi. Coğrafi işaret tescilinin gerçekleşmesiyle Muhammediye gülünün yöreyle olan bağının korunması, bilinirliğinin artırılması ve Diyarbakır'ın yerel değerleri arasında hak ettiği yeri alması amaçlanıyor. Projenin uygulama sürecine yönelik olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) Müdürlüğü, Fidanlık Müdürlüğü ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde projenin uygulanacağı alanlar yerinde değerlendirilerek Muhammediye gülünün yetiştirileceği üretim sahaları belirlendi. Ayrıca projeye katılacak çiftçilerle toplantılar yapılarak tarım arazileri bazında yetiştirilecek bitki ve meyve türlerine ilişkin planlamalar yapıldı. Akademik bilgi ve teknik tecrübenin sahadaki üretim imkanlarıyla buluşturulmasını hedefleyen bu çalışmalarla, üretimin bilimsel esaslara uygun, planlı ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Diyarbakır'ın kültürel mirasını muhafaza etmek, Dicle Nehri kıyısındaki doğal alanları koruyarak vatandaşlarımızın kullanımına kazandırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla hazırlandığı ifade edilen "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" Projesi ile Yeni Fakülte Köprüsü, Dicle ve Feritköşk mahalleleri ile Dicle Nehri arasında kalan alanın amacı dışında kullanımının tamamen engellenmesi ve Diyarbakır'ın kültürel kimliğinin önemli simgelerinden biri olan Muhammediye gülünün yetiştirilmesi projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Projenin önemli bileşenlerinden birini de doğal yaşamın korunması ve tanıtılması oluşturuyor. Bu kapsamda, uygulama alanında doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanan iki adet ahşap kuş gözlem noktası kurulması kararlaştırıldı. Doğayla uyumlu malzemeler kullanılarak oluşturulacak bu noktalar aracılığıyla bölgedeki kuş türlerinin gözlemlenmesi, biyolojik çeşitliliğe dikkat çekilmesi ve doğa farkındalığının artırılması hedefleniyor. Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" Projesi ile Muhammediye gülünün coğrafi işaretle tescillenmesinden sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılmasına kadar kapsamlı bir çalışma yürütülürken, Diyarbakır'ın kadim değerlerinin geleceğe taşınması yönünde önemli bir adım atılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı