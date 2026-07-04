Milyonlarca inci kefali yavrusu Van Gölü'ne dönmeye başladı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinde üreme dönemi sona yaklaşırken, yumurtadan çıkan milyonlarca yavru balık göle dönüş yolculuğuna başladı.

Van'da yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme döneminde tatlı sulara gerçekleştirdiği göçün sorunsuz tamamlanması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin üreme amacıyla akarsulara yaptığı göç, 15 Temmuz itibarıyla sona erecek.

Göç döneminin son günlerine girilirken yumurtadan çıkan yavru balıklar da akarsular ile Van Gölü'nün birleştiği mansap bölgelerinde göle uyum sağlamak için bir süre bekliyor. Milyonlarca yavru balığın bulunduğu alanlarda koruma ve denetim çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda ekipler, hem yavru balıkların güvenli şekilde göle ulaşmasını sağlamak hem de kaçak avcılığı önlemek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

"Bir ay önce hazırlık çalışmalarına başlıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefali balıklarının 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara göç ettiğini hatırlattı. Bu tarihler arasında inci kefali balıklarının kaçak avcıların hedefi haline geldiğini ifade eden Şube Müdürü Demir, "İl müdürlüğü olarak inci kefalini bu dönemde kaçak avcılığa karşı korumak amacıyla, av yasağı başlamadan bir ay önce hazırlık çalışmalarına başlıyoruz. Bu kapsamda komisyon üyeleriyle toplantı yapılarak sahada uygulanacak kararlar alınmaktadır. Ayrıca il müdürlüğü ekiplerimizce sahada görev alan jandarma, emniyet, sahil güvenlik, zabıta ve ilçe personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra Van Gölü'nün ve üreme alanlarının çevresinde bulunan okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir" dedi.

"2 milyon 818 bin TL idari para cezası uygulandı"

Bu yıl kaçak avlanan avcılara kesilen cezalar hakkında da bilgi veren Demir, "İnci kefali av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde 147 şahsa 2 milyon 818 bin TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 19 ton ölü inci kefali balığına, 7 adet saç tekneye ve 70 adet diğer av aracına el konulmuştur" diye konuştu.

"Milyonlarca inci kefali yavrusunun Van Gölü kıyısında yüzdüğüne şahit olduk"

İnci kefali av yasağı süresince yürütülen koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını sahada gördüklerini ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gece saatlerinde yaptığımız denetimlerde, milyonlarca inci kefali yavrusunun Van Gölü kıyısında yüzdüğüne şahit olduk. Denetimlerin sonuçları sadece yavru sayısındaki artışla değil, aynı zamanda balıkların gelişimine sağladığı katkıyla da kendini göstermektedir. Yaklaşık 15-20 yıl önce 17-18 cm olan inci kefali boyunun, yaptığımız ölçümlerde 22-23 cm'lere kadar ulaştığı görülmektedir. Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden, yaklaşık 15 bin insanımızın geçim kaynağı olan inci kefalini; av yasağı döneminde avlamıyoruz, satmıyoruz ve avlanmasına müsaade etmiyoruz." dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı