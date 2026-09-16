TR83 Bölgesi’nin yeşil dönüşüm fırsatları ve zorlukları paydaşlarla değerlendirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında hazırlanan "Yeşil Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar Analizi" raporuna yönelik TR83 Bölgesi Paydaş Toplantısı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Samsun'da gerçekleştirildi.

Bölgenin yeşil dönüşüm gündemi ele alındı

Rapor hazırlıkları doğrultusunda her Düzey 2 Bölgesi'nde gerçekleştirilen paydaş toplantılarının TR83 Bölgesi buluşması, 15 Eylül'de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ev sahipliğinde yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlendi. Programın açılış konuşmasını OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle yaptı. Dicle'nin konuşmasının ardından Proje Kilit Uzmanı Prof. Dr. Özgür Sarı, "Yeşil Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar Analizi" çalışmasının kapsamı, yöntemi ve analiz sürecine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, TR83 Bölgesi'nin yeşil dönüşüm sürecindeki mevcut durumu, bölgesel potansiyelleri ve hassasiyetleri değerlendirilirken; dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve ortaya çıkabilecek fırsatlar paydaşların görüşleri doğrultusunda ele alındı.

Sosyal ve ekonomik boyutuyla yeşil dönüşüm

Hazırlanacak "Yeşil Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar Analizi Raporu" ile TR83 Bölgesi'nin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin sosyal, ekonomik ve ekolojik yapı; su ve iklim dayanıklılığı ile politika ve yönetişim alanlarındaki fırsatların ve hassasiyetlerin ortaya konulması amaçlanıyor. Çalışmada, yeşil dönüşümün bölge ekonomisi ve toplumsal yapı üzerindeki olası etkilerinin yanı sıra mevcut kapasite, ihtiyaçlar ve dönüşüm sürecinin kapsayıcı biçimde yürütülmesine yönelik değerlendirmelere de yer verilecek.

Paydaş katkıları rapora yansıyacak

SoGreen kapsamında yürütülen çalışma ile TR83 Bölgesi'nin yeşil dönüşüm kapasitesinin, öncelikli ihtiyaçlarının ve bölgesel fırsatlarının bütüncül bir yaklaşımla ortaya konulması hedefleniyor. Toplantı sırasında paylaşılan görüş ve öneriler ile "Yeşil Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar Analizi Paydaş Katılım Anketi" kapsamında alınan yanıtlar, hazırlanacak analiz raporunun temel girdileri arasında yer alacak.

Toplantıya; Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Çam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Elevli, Samsun Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Çalışkan da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı