Tercan'da kurbanlık hayvan sevkiyatlarına sıkı denetim
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. Ekipler, hayvan sağlığı ve taşıma koşullarını titizlikle inceliyor.
Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Erzurum- Erzincan Karayolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Doğu illerinden batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatının yoğunlaşması nedeniyle artırılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumları, sevk belgeleri ve taşıma koşulları incelendi.
Ekipler, hayvan refahı kurallarına uygun olmayan taşımacılık faaliyetlerine karşı gerekli işlemleri uygularken, kurbanlıkların uygun şartlarda sevk edilip edilmediğini titizlikle kontrol etti. - ERZİNCAN