Erzincan'da vatandaşların kış hazırlığı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, biçerler ve tırpanlarla biçtikleri otları sıcak havalara aldırış etmeden toplayarak kışın hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tercan'ın köylerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin hummalı çalışmaları sürüyor. 7'den 70'e sabahın erken saatlerinde tarla ve bahçelerinde çalışmaya başlayan köylüler kavurucu sıcaklara aldırış etmeden akşam saatlerine kadar çalışıyorlar. Dağlık alanlarda tırpanla ot biçen vatandaşlar düzlük arazilerde modern tarım araçları olarak bilinen biçer ve traktörlerle biçtikleri otları tırmıklarla topluyorlar.

Dere kenarında biçtiği otu toplayan Kenan Yavuz adlı vatandaş, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yazın merada otladığını, kar yağdıktan sonra hayvanları ahırda ilkbahara kadar beslediklerini söyledi. Hayvanların kışın yiyecekleri için tarlaları biçip otları köye traktörlerle taşıdıklarını vurgulayan Yavuz, kış mevsiminde zorluk çekmemek için temmuz ayı itibariyle tarla ve bahçeleri biçtiklerini ifade etti. Havaların çok sıcak olduğunu ancak mecburen çalışmak zorunda olduklarını anlatan Yavuz, "Köyde çiftçilik yapıyorum. Şuan ot biçiyoruz, biçtiğimiz otları daha sonra baliye makinesi ile baliye yaptıktan sonra traktörlerle köye taşıyıp üst üste yığıyoruz. Kendi hayvanlarımızın temini için aşağı yukarı 15-20 traktör ot topluyoruz. Bu biraz kuraklık olduğu için ot biraz pahalıdır, piyasada tam belli değildir, bakalım nasıl oluyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı