Özakalın'dan 'Sektörel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' vurgusu

Orman Yönetim Konseyi (FSC) Türkiye tarafından Ankara'da düzenlenen organizasyonda orman ürünleri sektörü temsilcileri bir araya geldi. Küresel pazarlardaki sürdürülebilirlik beklentilerinin masaya yatırıldığı programa, TOBB Yönetim Kurulunu temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katıldı.

Toplantıda sektör temsilcilerine hitap eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "sürdürülebilir" kavramının artık bir tercih olmaktan çıkarak, küresel ticaretin ve rekabetçiliğin temel belirleyicilerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. TOBB olarak iş dünyasının bu yeni döneme entegrasyonuna büyük önem verdiklerini belirten Özakalın, "Sektörlerimizin küresel dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasını destekliyor, kamu ile özel sektör arasında etkin bir görev üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik birçok sektörü doğrudan ilgilendiriyor

Orman ürünleri sektörünün; mobilya, gıda, otomotiv, kauçuk ve tarım gibi birçok stratejik alanı doğrudan etkilediğine vurgu yapan Özakalın, bu yönüyle sürdürülebilirlik dönüşümünün birbirine bağlı geniş bir üretim ağına güç katacağını kaydetti. Küresel pazarlarda beklentilerin her geçen gün arttığını belirten Özakalın, bu dönüşüm sürecinde tüm paydaşların bir araya gelerek ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı