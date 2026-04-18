Özakalın'dan "Sektörel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" vurgusu

Ankara'da düzenlenen Orman Yönetim Konseyi toplantısında, orman ürünleri sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümü ve küresel pazardaki etkileri masaya yatırıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, sürdürülebilirlik kavramının artık temel bir belirleyici haline geldiğine dikkat çekti.

Orman Yönetim Konseyi (FSC) Türkiye tarafından Ankara'da düzenlenen organizasyonda orman ürünleri sektörü temsilcileri bir araya geldi. Küresel pazarlardaki sürdürülebilirlik beklentilerinin masaya yatırıldığı programa, TOBB Yönetim Kurulunu temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katıldı.

Toplantıda sektör temsilcilerine hitap eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "sürdürülebilir" kavramının artık bir tercih olmaktan çıkarak, küresel ticaretin ve rekabetçiliğin temel belirleyicilerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. TOBB olarak iş dünyasının bu yeni döneme entegrasyonuna büyük önem verdiklerini belirten Özakalın, "Sektörlerimizin küresel dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasını destekliyor, kamu ile özel sektör arasında etkin bir görev üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik birçok sektörü doğrudan ilgilendiriyor

Orman ürünleri sektörünün; mobilya, gıda, otomotiv, kauçuk ve tarım gibi birçok stratejik alanı doğrudan etkilediğine vurgu yapan Özakalın, bu yönüyle sürdürülebilirlik dönüşümünün birbirine bağlı geniş bir üretim ağına güç katacağını kaydetti. Küresel pazarlarda beklentilerin her geçen gün arttığını belirten Özakalın, bu dönüşüm sürecinde tüm paydaşların bir araya gelerek ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

500

