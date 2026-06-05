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Sivas'ta Maraş biberi üretimi için ilk adım atıldı

Sivas'ta Maraş biberi üretimi için ilk adım atıldı
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Sivas'ta alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere dağıtılan Maraş biberi fideleri dikilmeye başlandı. Proje kapsamında 7 bin 728 adet fide teslim edildi.

Sivas'ta alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere dağıtılan Maraş biberi fideleri toprakla buluştu.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüm tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sivas'ta alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla Maraş biberi üretimine yönelik önemli bir adım atıldı. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescillenen Dila ve Sena çeşitlerine ait Maraş biberi fideleri üreticilere teslim edilerek dikimlerine başlandı.Pul biber ve toz biber üretiminde kullanılan Maraş biberinin Sivas'taki üretim potansiyelinin ortaya konulması amacıyla temin edilen tohumlar, 18 Mart 2026 tarihinde sera ortamında ekildi. Yaklaşık iki buçuk aylık yetiştirme sürecinin ardından gelişimini tamamlayan fideler, 1 Haziran 2026 tarihinde üreticilere dağıtıldı.Proje kapsamında Suşehri ilçesi Yeşilyayla Köyündeki bir üreticiye 3 bin 444 adet, Eskişar Köyündeki bir üreticiye 3 bin 444 adet ve Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Köyündeki bir üreticiye 840 adet olmak üzere toplam 7 bin 728 adet Maraş biberi fidesi teslim edildi.İlkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle dikimlerde kısmi gecikme yaşansada, üreticiler 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla fideleri tarlalarla buluşturmaya başladı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan açıklamasında, Maraş biberi üretimi için yürütülen çalışmayla hem bölgeye uygun alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının hem de üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Dikimi yapılan fidelerin gelişim süreçleri boyunca teknik personel tarafından takip edileceği, elde edilecek sonuçların ise Maraş biberinin il genelindeki üretim potansiyelinin belirlenmesine katkı sağlayacağı ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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