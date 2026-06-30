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Şırnak'ta sera yatırımları yerinde incelendi

Şırnak'ta sera yatırımları yerinde incelendi
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Şırnak'ta tarımsal üretimi artırmak ve istihdam sağlamak amacıyla yürütülen sera projeleri kapsamında, kurulumu devam eden seralar teknik ekipler tarafından denetlendi. Proje ile bölge ekonomisine katkı ve üretim çeşitliliği hedefleniyor.

Şırnak'ta tarımsal üretimi artırmak ve istihdam sağlamak amacıyla hayata geçirilen sera projeleri çalışmalarında yapımı devam eden seralar, teknik ekipler tarafından yerinde denetlendi.

Şırnak'ta tarım sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan "GAP Bölgesinde Üretim ve İstihdam için Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" hız kesmeden sürüyor. Proje kapsamında kent genelinde kurulumu devam eden sera alanlarında denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Şırnak Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman teknik ekipler, kurulum aşamasındaki seraları yerinde inceledi. Yapılan kontrollerde, seraların teknik şartnamelere uygunluğu, altyapı çalışmaları ve kurulum kalitesi detaylı bir şekilde denetlendi. Yetkililer ayrıca üreticilere kurulum süreci ve seracılık teknikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bölge ekonomisine büyük katkı sunması hedeflenen proje ile Şırnak'ta hem mevsimsel üretim çeşitliliğinin artırılması hem de yerel istihdama kapı aralanması amaçlanıyor.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik ekiplerin seraların tamamlanıp üretime geçeceği döneme kadar denetim ve rehberlik çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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