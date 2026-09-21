Sinop'ta yağışların ardından mantar sezonu canlandı, vatandaşlar ormana gitti

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Sinop'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantar yoğunluğu arttı. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, sezonun hareketlenmesiyle birlikte mantar toplamaya başladı.

Yağışlı havanın etkisini göstermesiyle Sinop'un ormanlık bölgelerinde mantar sezonu canlandı. Yıllardır yöre halkı tarafından doğadan toplanan mantarları bulmak isteyen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren ormanlık alanların yolunu tuttu.

Bölgede hem sofralarda tüketilen hem de satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlayan mantarlar, sezon döneminde birçok kişi için gelir kapısı oluşturuyor.

Toplanan mantarların satış fiyatlarının ise ürünün kalitesi, yetiştiği bölge, miktarı ve piyasadaki talebe göre değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

Yağışların devam etmesiyle birlikte mantar miktarının daha da artması beklenirken, Sinop'ta mantar toplayıcılarının da ormanlık alanlara ilgisi yoğunlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı