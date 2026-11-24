Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Esenli köyünde sürdürülen sulama kanalı onarım çalışmaları tamamlandığında yaklaşık 2 bin 500 dönüm tarım arazisi suya kavuşacak.

Silopi'de tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin sulama olanaklarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Esenli köyünde devam eden sulama kanalı yapım ve onarım çalışmalarında önemli bir aşama kaydediliyor. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, çalışma alanına giderek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Kaymakam Partal, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve projenin tamamlanma sürecine ilişkin bilgi aldı. Esenli köyünde devam eden sulama kanalı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte köy ve çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 dönüm tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Projenin devreye alınmasıyla bölgedeki üreticilerin sulama imkanlarının iyileştirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor. Sulama altyapısının güçlendirilmesiyle çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşması, tarımsal verimliliğin artırılması ve üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Esenli köyü ve çevresindeki üreticiler için önemli bir sulama imkanı oluşturulmuş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı