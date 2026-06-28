Siirt'te buğday hasadı başladı: Yağışlar çiftçiye umut oldu

Siirt'te buğday hasadı başladı. Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle hasat sezonu geçen yıllara göre biraz daha geç başlarken, çiftçiler bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlalara giren biçerdöverler, aylar süren emeğin karşılığını almak için çalışmaya başladı. Yağışların ürünlere olumlu katkı sunduğunu belirten çiftçiler, bu sezon verimin yüksek olmasını bekliyor. Çiftçi Osman Butekin, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tarımsal verimin düştüğünü belirterek, geçmiş sezonlarda dönüm başına 250-300 kilogram civarında ürün alabildiklerini söyledi. Bu yıl yağışların toprağa bereket getirdiğini ifade eden Butekin, "2026 yılında hasat dönemine başladık. Bu sene yağışlardan dolayı Allah'ın izniyle iyi verim almayı düşünüyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olacak" dedi.

Çiftçilere bol kazanç dileyen Butekin, "Tüm çiftçilerimizin hasadı hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar, bol bereketli bir yıl geçirirler" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı