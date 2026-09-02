Sezonun ilk gününde avlanan palamutlar İnebolu Limanı’na geldi

Karadeniz'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte avlanan palamutlar, İnebolu Limanı'na getirildi.

Karadeniz'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte İnebolu açıklarında avlanan balıkçı tekneleri, palamut yüklü olarak İnebolu Limanı'na yanaşmaya başladı. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve sevk işlemlerinin ardından palamutlar, farklı illere ulaştırılmak üzere kamyonlarla yola çıkartılıyor. -

Sezonun başlangıcında özellikle palamut avındaki hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini belirten balıkçılar, ilerleyen günlerde avın daha da bereketlenmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı