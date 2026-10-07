Sakarya Erenler'de taşkın sonrası marul tarlasındaki zararı çiftçi görüntüledi

Sakarya'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve taşkınların ardından suların çekilmesiyle tarım arazilerinde oluşan zarar ortaya çıktı. Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesi'nde sular altında kalan marul tarlasındaki durum ise çiftçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bölgede sebze yetiştiriciliği yapan Uğur Karadeniz, tarlanın içerisinde çizmesiyle gezerek sel ve taşkının tarım arazilerine verdiği zararı gözler önüne serdi. Yoğun emeklerle yetiştirdikleri ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten Karadeniz, yaşanan afetin ardından tarladaki son durumu anlattı. Suların çekildiği bölgelerde oluşan zararın boyutları netleşirken, üreticilerin tarlalardaki temizlik ve durum tespit çalışmaları sürüyor.

"Ne emeklerle dikildi ama emeğimiz boşa çıktı"

Uğur Karadeniz, "Afetten dolayı mallarımızı görüyorsunuz, perişan durumda. Ama olsun, Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Gördüğünüz gibi ne emeklerle dikildi ama emeğimiz boşa çıktı. Olsun, sağlık olsun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı