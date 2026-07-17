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Rize'de kokarca zararlısına karşı doğaya "Samuray Arısı" salındı

Rize'de kokarca zararlısına karşı doğaya 'Samuray Arısı' salındı
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Rize'nin İyidere ilçesinde Kahverengi Kokarca böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında doğaya Samuray arısı salındı. Bu yöntemle tarımsal ürünlerin korunması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Rize'nin İyidere ilçesinde Kahverengi Kokarca böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında doğaya 'Samuray arısı' salındı.

Doğu Karadeniz bölgesinde tarımsal üretime büyük zarar veren Kahverengi Kokarca Böceğine karşı yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zararlının popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahverengi Kokarca'nın doğal düşmanı olarak bilinen Samuray Arısı, ilçedeki köy ve mahallelerde belirlenen noktalarda doğaya salınmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Rize'nin İyidere ilçesinde de doğaya samuray arısı salındı. Bu yöntemle ilçede hem tarımsal ürünlerin korunacağını hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılarak çevre sağlığına katkı sağlanacağını belirtti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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