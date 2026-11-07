Niğde Valiliği, 7-10 Kasım'da beklenen zirai don için üreticileri uyardı

Niğde Valiliği, 7-10 Kasım'da beklenen zirai don için üreticileri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde Valiliği, il genelinde 7 Kasım 2026 saat 22.00'den 10 Kasım 2026 saat 10.00'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini duyurdu. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması istendi.
Niğde Valiliği, il genelinde beklenen hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Niğde genelinde 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.00'den, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'a kadar zirai don bekleniyor.
Valilik, üreticilerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı