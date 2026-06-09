Haberler

Üreticilere karaleke ve iç kurdu uyarısı

Üreticilere karaleke ve iç kurdu uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yağışların ardından elma üreticilerini karaleke ve elma iç kurdu hastalıklarına karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, son günlerde etkili olan yağışların ardından elma üreticilerini karaleke ve elma iç kurdu hastalıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde il genelinde görülen yağışlar nedeniyle orta şiddette karaleke enfeksiyonu oluştuğu belirtildi.

Son 7 gün içerisinde ilaçlama yapmayan üreticilerin, ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle karaleke ve külleme hastalıklarına karşı ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Niğde Merkez ilçeye bağlı Sazlıca, Gümüşler, Hacıbeyli ve Dündarlı başta olmak üzere aynı rakım ve daha düşük rakımdaki üretim bölgelerinde elma iç kurduyla mücadele zamanının geldiği ifade edilirken üreticilere karaleke ve iç kurdu ilaçlarını birlikte uygulamaları tavsiye edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı