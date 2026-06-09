Üreticilere karaleke ve iç kurdu uyarısı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, son günlerde etkili olan yağışların ardından elma üreticilerini karaleke ve elma iç kurdu hastalıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde il genelinde görülen yağışlar nedeniyle orta şiddette karaleke enfeksiyonu oluştuğu belirtildi.

Son 7 gün içerisinde ilaçlama yapmayan üreticilerin, ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle karaleke ve külleme hastalıklarına karşı ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Niğde Merkez ilçeye bağlı Sazlıca, Gümüşler, Hacıbeyli ve Dündarlı başta olmak üzere aynı rakım ve daha düşük rakımdaki üretim bölgelerinde elma iç kurduyla mücadele zamanının geldiği ifade edilirken üreticilere karaleke ve iç kurdu ilaçlarını birlikte uygulamaları tavsiye edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı