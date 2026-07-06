Haberler

Atık sular geri kazanılıyor: NÖHÜ'DE yılda 1,5 milyon liralık tasarruf

Atık sular geri kazanılıyor: NÖHÜ'DE yılda 1,5 milyon liralık tasarruf
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde OSB iş birliğiyle yürütülen Atık Suların Geri Kazanımı Projesi sayesinde arıtılan sular tarımsal sulamada kullanılarak hem su tasarrufu sağlanıyor hem de yıllık yaklaşık 1.5 milyon lira ekonomik kazanç elde ediliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü arasında imzalanan Atık Suların Geri Kazanımı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda hem su tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik kazanç elde ediliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla üniversite olarak çevre odaklı projelere öncelik verdiklerini belirtti. Üniversite - sanayi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Niğde OSB İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suların yeniden değerlendirilerek üniversitenin tarımsal üretim alanları ve çevresel sulamalarda kullanılmaya başlandığını ifade eden Rektör Uslu, protokol doğrultusunda arıtılmış suyun en az yüzde 25'inin üniversite tarafından kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bugün itibarıyla geri kazanılmış sularla sulanan alanın 235 bin 865 metrekareye ulaştığını belirten Uslu, uygulama sayesinde aylık yaklaşık 9 bin 984 metreküp, yıllık ise yaklaşık 59 bin 904 metreküp suyun yeniden kullanılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Projenin çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik katkılar da sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Uslu, su yönetimi alanında yıllık yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık tasarruf elde edildiğini, devam eden altyapı yatırımlarıyla sulama alanlarının genişletilmesi ve geri kazanılmış su kullanımının artırılmasının hedeflendiğini söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi