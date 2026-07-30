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Mısır tarlalarında verim kaybına karşı feromon tuzağı denetimi

Mısır tarlalarında verim kaybına karşı feromon tuzağı denetimi
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde mısır üretiminde verim kayıplarının önlenmesi amacıyla Batı Mısır kök kurdu zararlısına yönelik feromon tuzak takip çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mısır üretiminde verim kayıplarının önlenmesi amacıyla Batı Mısır kök kurdu zararlısına yönelik feromon tuzak takip çalışmaları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda mısır ekili alanlar düzenli olarak kontrol ediliyor.

Mısır üretiminde önemli verim kayıplarına neden olabilen zararlıların erken tespit edilmesi ve popülasyon yoğunluğunun takip edilmesi amacıyla tarlalara feromon tuzaklar yerleştiriliyor. Teknik ekipler, belirlenen alanlarda bulunan tuzakları kontrol ederek zararlının bölgedeki hareketliliğini ve yoğunluğunu takip ediyor.

Zararlı popülasyonu takip ediliyor

Çalışmalar kapsamında feromon tuzaklarda yapılan kontrollerle Batı Mısır kök kurdunun yayılım durumu ve yoğunluğu izleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda üretim alanlarında gerekli değerlendirmelerin yapılması ve muhtemel verim kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında mısır alanlarının genel durumu da incelenirken, üreticilerin zararlı organizmalara karşı zamanında önlem almasının önemine dikkat çekiliyor.

Lüleburgaz'da sürdürülen çalışmalarla hem mısır üretiminin korunması hem de zararlıların neden olabileceği ekonomik kayıpların azaltılması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üretim sezonu boyunca tarımsal alanlardaki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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